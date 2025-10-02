Central Córdoba busca cortar su mala racha ante Argentinos Juniors en La Paternal

El Ferroviario visita este viernes a las 21.15 a Argentinos en La Paternal con la necesidad de volver al triunfo tras cuatro partidos sin victorias. Omar De Felippe prepara cambios y confía en recuperar terreno en el Clausura.

Central Córdoba afronta una prueba clave en su lucha por mantenerse en los puestos de playoffs. El equipo de Omar De Felippe visita a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, este viernes desde las 21.15, con la misión de reencontrarse con el triunfo tras cuatro partidos sin victorias, incluida la final de la Supercopa Argentina perdida ante Vélez.

El Ferroviario viene de caer en casa frente a Tigre (0-1) y sabe que necesita sumar de a tres para no complicar su clasificación. “Hay que replantearnos cosas y comenzar a sumar, porque si no nos va a costar entrar a los playoffs”, advirtió De Felippe en conferencia de prensa. Pese a la sequía de resultados, el conjunto santiagueño todavía se mantiene en la zona de privilegio y confía en dar el golpe en La Paternal.

Del otro lado, Argentinos Juniors llega entonado: acumula cuatro triunfos seguidos en su estadio (ante Unión, Racing, Lanús y Banfield) y viene de vencer a Aldosivi como visitante con una gran actuación de Hernán López Muñoz. El “Bicho” de Nicolás Diez está metido en la pelea por la cima y buscará prolongar su buen momento.

Posibles formaciones

Central Córdoba (DT Omar De Felippe): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Iván Gómez, Matías Vera, Lucas Besozzi, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Gastón Verón.

Argentinos Juniors (DT Nicolás Diez): Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Emiliano Viveros.