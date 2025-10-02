Ingresar
Central Córdoba sumó un valioso empate ante Argentinos en La Paternal

El Ferro igualó sin goles en su visita al Bicho y se mantiene en zona de clasificación.

Hoy 23:59
Central Córdoba logró esta noche un valioso empate ante Argentinos Juniors en La Paternal, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Ferroviario, que venía de caer como local ante Tigre, se recuperó con un punto en un escenario siempre difícil.

Con este resultado, el equipo de Omar De Felippe se mantiene en zona de clasificación, aunque deberá esperar el cierre de la fecha para confirmar su posición. 

El planteo del Ferroviario fue inteligente, priorizando la solidez defensiva y asegurar una igualdad que le permite seguir sumando en su lucha por meterse entre los mejores.

El próximo compromiso de Central Córdoba será el viernes a las 16.45 frente a Unión de Santa Fe, encuentro en el que deberá revalidar este punto fuera de casa para sostener sus aspiraciones en el Clausura.

Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol Asociación Atlética Argentinos Juniors

