Con el objetivo de subirse a los más alto, Tigre y Defensa se miden en Victoria

El Matador recibe al Halcón este viernes desde las 19.00 en el Estadio José Dellagiovanna. Ambos equipos llegan en levantada y buscan quedar como líderes provisorios de la Zona A del Torneo Clausura.

Hoy 01:25

El Torneo Clausura 2025 tiene un duelo clave este viernes en Victoria. Tigre enfrentará a Defensa y Justicia desde las 19.00 en el Estadio José Dellagiovanna, con la posibilidad de que cualquiera de los dos quede como puntero parcial de la Zona A.

El equipo dirigido por Diego Dabove atraviesa un momento positivo tras un arranque irregular. Luego de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, el Matador reaccionó y sumó siete de los últimos nueve puntos: empató sin goles con Talleres, venció 2-0 a Aldosivi y viene de imponerse a Central Córdoba en Santiago del Estero gracias al gol de Elías Cabrera. Esa racha le permitió meterse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Por su parte, el Halcón de Florencio Varela también llega con confianza tras haber derrotado 2-1 a Boca Juniors en el Tito Tomaghello, con un doblete de Abiel Osorio. Ese triunfo cortó la mala racha de dos caídas consecutivas (ante Platense y Estudiantes) y le devolvió la ilusión de pelear por la cima. Con un nuevo triunfo, Defensa también podría treparse a lo más alto de la tabla.

