Tigre y Defensa y Justicia quedaron a mano en Victoria

El Matador y el Halcón de Varela empataron 1-1 por la undécima fecha del Torneo Clausura.

Hoy 21:19

Tigre y Defensa y Justicia empataron 1-1 en el estadio José Dellagiovanna, en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El Matador se había puesto en ventaja con un gol de Julián López, pero el Halcón lo empató a través de Saltita González y ambos repartieron puntos.

El equipo de Diego Dabove abrió el marcador en la primera parte con un gran cabezazo de López que desató la ilusión en Victoria. Tigre mostró solidez y buscó estirar diferencias, pero la visita reaccionó con intensidad.

En el complemento, González convirtió el 1-1 tras una definición con suspenso que superó la resistencia local. El tanto le dio aire al conjunto de Florencio Varela, que se sostuvo pese a los intentos de Tigre.

La polémica de la noche

Promediando la segunda parte, Juan Gutiérrez fue derribado por Barrionuevo dentro del área, pero el árbitro Ariel Penel decidió no revisar la acción en el VAR, lo que generó reclamos encendidos del público y del banco local.

Lo que dejó el empate

Con la igualdad, Tigre desperdició la chance de trepar a lo más alto de la Zona A, mientras que Defensa sumó un punto valioso fuera de casa. Ambos equipos siguen en la pelea, aunque con la sensación de que pudieron haber conseguido algo más.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Tigre Club Social y Deportivo Defensa y Justicia

