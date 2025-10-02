Ingresar
Claudio Úbeda espera por Cavani para definir el once de Boca

El DT interino de Boca aguardará por la evolución del delantero uruguayo en el ensayo formal de este jueves en La Bombonera. Cavani arrastra una lesión muscular y su regreso contra Newell´s es la gran incógnita.

Hoy 15:24

En medio de la ausencia de Miguel Ángel Russo por motivos de salud, Úbeda volvió a hacerse cargo de la conducción del plantel de Boca y este jueves en La Bombonera definirá el once que enfrentará a Newell´s por la fecha 11 del Torneo Clausura. La gran duda pasa por la presencia de Edinson Cavani, quien se recupera de una distensión en el psoas derecho.

El delantero uruguayo se perdió los últimos dos partidos del Xeneize y está en plena etapa de reinserción. Su evolución es positiva y este jueves podría sumarse al ensayo formal de fútbol, lo que abriría la puerta a su regreso. Sin embargo, en caso de que Úbeda no lo vea en plenitud, la idea sería llevarlo al banco de suplentes y mantener el esquema con Milton Giménez como referencia ofensiva.

Más allá de la expectativa por Cavani, el equipo no presentaría grandes variantes. Carlos Palacios continúa lesionado y no será de la partida, por lo que todo indica que Alan Velasco repetirá desde el arranque por el sector izquierdo del mediocampo. De este modo, el once se perfila con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Edinson Cavani.

