Delincuentes armados le robaron la moto a un menor de edad

Termas. La víctima estaba esperando a su padre. Fue amenazado con un arma de fuego. Intervino Comisaría 40.

Alrededor de las 13 horas de este jueves, un menor de edad fue asaltado y despojado de la motocicleta de su padre mientras lo estaba esperando en la calle. Todo ocurrió en la esquina de Santa Fe y Güemes, frente a la Escuela N° 673 “Fuerzas Argentinas” de Termas de Río Hondo.

Hasta el lugar llegó el adolescente de 14 años, a media cuadra de la casa de su hermana, ya que le había pedido a su padre que lo deje hacer ese trayecto mientras aprendía a manejar.

Mientras estaba sentado en la Yamaha FZ 250 propiedad de su padre, Víctor Adolfo Amaya (47), aparecieron dos hombres en una motocicleta de 110cc, uno de los cuales descendió del rodado y al acercarse al menor saca una arma de fuego que estaba en la cintura del mismo tapada por una remera.

Tras amenazarlo, el menor descendió de la Yamaha y les entregó el rodado, tras lo cual los delincuentes huyeron cada uno en una motocicleta.

La víctima regresó corriendo hacia la casa de su hermana e informó de lo ocurrido, tras lo cual el señor Amaya concurrió hacia la Comisaría 40 donde realizó la correspondiente denuncia.