La senadora Claudia Ledesma de Zamora participó de la sesión donde fueron vetados dos proyectos de ley

El Senado resolvió insistir con la sanción de las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario.

Hoy 21:10

La senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora participó de la sesión en la cual la Cámara Alta resolvió insistir con los proyectos de ley de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, que fueron vetadas en su totalidad por el Poder Ejecutivo Nacional. La insistencia del Senado se suma a la realizada por la Cámara de Diputados, por lo que ambos proyectos deberán ser promulgados por el Poder Ejecutivo.

La declaración de la emergencia sanitaria en materia de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la Argentina es por el término de un año y comprende la asignación de recursos presupuestarios para infraestructura, tecnologías y bienes, la recomposición salarial del personal de salud y exenciones impositivas específicas para el sector. La ley también declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad y garantiza su funcionamiento pleno y sostenido en el marco de la emergencia sanitaria establecida.

Por su parte, la ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente define como objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento del sector en todo el territorio nacional. El proyecto establece parámetros específicos para la actualización del monto de los gastos de funcionamiento y de salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, vinculados a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC). También dispone la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado y la asignación de una partida especial para regularizar los ingresos a la carrera de investigador científico, entre otros puntos.

Además, el Senado decidió rechazar el decreto emitido por el Poder Ejecutivo de aplicación de la Ley de emergencia en discapacidad, que había sido vetada por el Poder Ejecutivo Nacional y contó con la insistencia de ambas Cámaras del Congreso. También, declaró lugar histórico nacional no enajenable el terreno ocupado por el Regimiento de Infantería de Patricios.

En otro orden, el Senado dio media sanción a la iniciativa que establece normas para la facilitación de búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas, que tiene por objeto la sistematización y centralización de la información, los procedimientos y los protocolos para la búsqueda de las personas, tanto menores como adultas, cuyo paradero se desconozca, y para la identificación de personas de identidad desconocida halladas con vida o fallecidas.