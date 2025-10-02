Un sismo de magnitud 5.8 se registró en Santiago del Estero

Fue este jueves a la tarde y tuvo una profundidad de 588 kilómetros.

Hoy 21:21

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) reportó este jueves por la tarde un sismo de magnitud 5.8 con epicentro en territorio santiagueño. El movimiento telúrico se registró a las 18.37 horas (21.37 GMT) y tuvo una profundidad de 588 kilómetros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el informe oficial, el epicentro se ubicó a 64 kilómetros al suroeste de Campo Gallo y a 105 kilómetros al noroeste de Quimilí, en la zona norte de la provincia de Santiago del Estero.

Por la gran profundidad del evento, el fenómeno no habría generado daños ni consecuencias graves en la superficie, aunque fue percibido en algunas localidades cercanas. Personal del INPRES continúa monitoreando la situación.