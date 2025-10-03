Honda se luce con Marini al frente de la práctica libre de MotoGP en Indonesia

Luca Marini mostró su fortaleza para marcar el mejor tiempo durante la mañana del viernes del GP de Indonesia en Mandalika.

Hoy 06:54

Luca Marini llevó la Honda hasta a mejor colocación gracias a una vuelta veloz en los últimos segundos del ensayo que abrió la actividad del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, en Mandalika. Confirmó el ascenso de la moto del ala dorada comenzó el fin de semana con buen pie, para sellar la marca de 1m30s809.

La sesión entregó también alegrías a Pedro Acosta, en segundo lugar con la KTM a solo 136 milésimas del italiano Marini. Más atrás se colocaron Marco Bezzecchi (Aprilia), Álex Rins (Yamaha), el flamante campeón Marc Márquez (Ducati), Jack Miller (Yamaha), Fabio Quartararo (Yamaha), Joan Mir (Honda) y Álex Márquez (Ducati).

Francesco Bagnaia, ganador hace solo una semana en Japón, apenas alcanzó el 17° puesto en la tanda libre, con su Ducati de equipo oficial. El fin de semana tiene dos ausentes confirmados en la previa, como son Jorge Martín (fracturado en la clavícula) y Ai Ogura (lesionado desde el GP de San Marino y Riviera en Rimini). La parada en Indonesia significa la 18va fecha del calendario 2025, con cielo nublado parcialmente, que apaciguan las temperaturas que no superaron los 29°C en el ambiente, aunque más de 50°C en el asfalto se registró.

En Moto3 fue el mejor David Muñoz, mientras que el hispano argentino Valentín Perrone fue 12° y Marco Morelli 19° cuando queda una tanda más de entrenamientos para ordenar la salida a pista en la Clasificación del sábado