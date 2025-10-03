Con el alivio de la permanencia, Güemes cierra su participación ante Almagro

El Gaucho visita a Almagro este sábado desde las 15.30 por la última fecha de la Primera Nacional. Los santiagueños ya aseguraron su lugar en la categoría, mientras que el Tricolor se juega la vida.

Hoy 01:46

Güemes afronta su último compromiso de la temporada en la Primera Nacional, cuando este sábado visite a Almagro desde las 15.30 por la fecha 34 de la Zona A.

El Gaucho llega con la tranquilidad de haber asegurado la permanencia tras vencer a San Miguel 1 a 0 en La Isla, alcanzando los 37 puntos y ubicándose en la 15ª posición con un balance de 7 triunfos, 16 empates y 10 derrotas. Para los santiagueños el partido representa la posibilidad de cerrar el torneo con una sonrisa y empezar a proyectar lo que será la próxima temporada en la divisional. La permanencia se vivió como un desahogo tras un campeonato sufrido, pero con final feliz.

Distinta es la situación de Almagro, que llega con la soga al cuello. El Tricolor suma 35 puntos, marcha 16º con 7 victorias, 14 empates y 12 caídas, y necesita sí o sí un buen resultado para evitar el descenso. En caso de perder y que Alvarado gane su partido, perderá la categoría. En su última presentación, empató 0 a 0 en Paraná frente a Patronato.

El encuentro contará con arbitraje de Joaquín Gil, asistido por Javier Mihura y Matías Balmaceda, mientras que el cuarto árbitro será Adrián Núñez Rodríguez. El partido será transmitido por TV desde las 15.30.