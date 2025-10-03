Ex empleado robó 10 mil dólares y documentos a su jefe en Las Termas

El comerciante de Las Termas denunció el robo de su caja fuerte con dinero en efectivo y pasaportes. El principal sospechoso sería un ex empleado que tenía acceso al local.

Hoy 09:25

Un importante robo se investiga en Las Termas de Río Hondo, donde el propietario de un comercio denunció la sustracción de una caja fuerte con 10.000 dólares en efectivo –equivalentes a más de 14,5 millones de pesos argentinos– además de documentación personal de gran valor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima, Pedro Martín Rutkevicius, de 37 años, domiciliado en pasaje Mar de Ajó Nº 6 del barrio San Lorenzo, relató que alrededor de las 2 de la madrugada del jueves recibió la alerta de seguridad de su local, situado en calle Roca al 1300 del barrio Toro Yacu.

Al revisar las cámaras de vigilancia comprobó que un ex empleado, identificado como Santiago Fernando Jiménez, domiciliado en calle Brasil 476 del barrio 60 Viviendas y con residencia transitoria en Mansupa (Ruta Nacional Nº 9, km 1216), había ingresado con una copia de la llave. El sospechoso sustrajo la caja fuerte de color crema que contenía el dinero, cuatro pasaportes estadounidenses de su familia y la ciudadanía de sus hijos menores de edad, y se dio a la fuga en una Renault Kangoo gris.

Rutkevicius también apuntó a otro ex empleado como presunto cómplice apellido Romero, conocido como “Chaqueño”, domiciliado en el barrio Usurpado. Según la denuncia, Romero se encontraba en una cancha de pádel de barrio Norte, lugar hasta el que se dirigió el comerciante al enterarse del hecho. Allí lo observó visiblemente nervioso y realizando llamadas telefónicas, lo que refuerza la sospecha de que habría alertado al autor sobre la inminente llegada del damnificado.

El caso es investigado por la Fiscalía de turno a cargo del Dr. Emanuel Sabater, con instrucción inicial en la Comisaría Comunitaria N°50, donde se dispusieron medidas judiciales para avanzar en el esclarecimiento del hecho.