En vivo: Los Pumas enfrentan a Sudáfrica en Twickenham por el cierre del Rugby Championship

El seleccionado argentino se mide este sábado desde las 10:00 ante los Springboks en Inglaterra. Los dirigidos por Felipe Contepomi ya no pelean por el título, pero buscan cerrar con una alegría y complicar a los sudafricanos, que llegan como líderes del torneo.

Hoy 10:45

Los Pumas disputarán este sábado su último partido en el Rugby Championship 2025 frente a Sudáfrica, en el Twickenham Stadium de Inglaterra desde las 10:00. El conjunto de Felipe Contepomi viene de una dura derrota ante los Springboks por 67-30 en Johannesburgo, resultado que lo dejó sin chances matemáticas de pelear por el campeonato.

