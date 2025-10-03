Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 OCT 2025 | 28º
X
Somos Deporte

En vivo: Los Pumas enfrentan a Sudáfrica en Twickenham por el cierre del Rugby Championship

El seleccionado argentino se mide este sábado desde las 10:00 ante los Springboks en Inglaterra. Los dirigidos por Felipe Contepomi ya no pelean por el título, pero buscan cerrar con una alegría y complicar a los sudafricanos, que llegan como líderes del torneo.

Hoy 10:45
Los Pumas Sudáfrica

Los Pumas disputarán este sábado su último partido en el Rugby Championship 2025 frente a Sudáfrica, en el Twickenham Stadium de Inglaterra desde las 10:00. El conjunto de Felipe Contepomi viene de una dura derrota ante los Springboks por 67-30 en Johannesburgo, resultado que lo dejó sin chances matemáticas de pelear por el campeonato.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

Los Pumas Los Pumas

TEMAS Los Pumas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Singapur de la F1
  2. 2. El tiempo para este sábado 4 de octubre en Santiago del Estero: jornada calurosa con una máxima de 37ºC
  3. 3. En vivo: Los Pumas enfrentan a Sudáfrica en Twickenham por el cierre del Rugby Championship
  4. 4. Con el alivio de la permanencia, Güemes cierra su participación ante Almagro
  5. 5. Argentina busca el primer puesto del grupo ante Italia en el Mundial Sub 20
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT