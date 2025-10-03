El impactante accidente que sufrió Valentín Perrone en Indonesia

El piloto argentino de Moto3 fue embestido por el italiano Luca Lunetta en plena curva 11, salió despedido y quedó tendido en el piso. El primer parte médico llevó tranquilidad: está consciente, aunque seguirá en observación.

Hoy 09:35

Un momento de gran tensión se vivió en la segunda práctica de Moto3 en Indonesia, cuando el argentino Valentín Perrone protagonizó un fuerte accidente. A menos de media hora del final, en la curva 11 del trazado, el joven piloto fue embestido por el italiano Luca Lunetta, lo que provocó que saliera despedido de su moto y terminara en el suelo con visibles gestos de dolor.

La situación encendió las alarmas de inmediato y los equipos médicos ingresaron rápidamente al circuito para asistirlo. Tras una primera revisión, se resolvió su traslado urgente al hospital, donde le realizaron los estudios iniciales para evaluar el alcance de las lesiones.

El primer parte médico trajo calma dentro de la preocupación: el corredor argentino se encuentra consciente y con signos vitales estables. No obstante, minutos después las autoridades confirmaron que sería derivado a otro centro de salud para someterse a evaluaciones más exhaustivas y descartar complicaciones.

Desde su equipo informaron que en las próximas horas darán a conocer el seguimiento de su estado de salud a través de los canales oficiales, mientras el mundo del motociclismo permanece expectante por la evolución del joven piloto argentino.