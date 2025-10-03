Ingresar
El hijo del “Mono” Ale se entregó a la justicia en la frontera con Santiago del Estero: era buscado tras ser vinculado en un tiroteo

“Soy inocente, me defendí de Los Gardelitos que me quieren matar”, sostuvo Facundo, hijo de “El Mono” Ale, quien era buscado por un tiroteo en Tafí Viejo.

Hoy 18:17
Facundo Ale

En un operativo acordado con las autoridades, Facundo Ale se entregó este jueves en un cañaveral ubicado en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, tras permanecer prófugo por su presunta participación en un tiroteo ocurrido luego de una fiesta en Tafí Viejo.

La detención se concretó tras negociaciones encabezadas por su padre, Ángel “El Mono” Ale, quien reclamó garantías de seguridad para su hijo debido a la rivalidad de la familia con el grupo delictivo conocido como “Los Gardelitos”.

La entrega se realizó sin incidentes y, según su abogado, Facundo Ale no presentaba heridas al momento de ser trasladado. Durante su rendición, el joven declaró: “Soy inocente, me defendí de Los Gardelitos que me quieren matar”.

La Fiscalía había ofrecido una recompensa de 15 millones de pesos por información que permitiera dar con su paradero.

El expediente se encuentra ahora en manos del juzgado competente, que definirá los próximos pasos procesales y continuará la investigación del violento hecho en Tafí Viejo.

