Marco Bezzecchi se quedó con la Sprint del MotoGP en Mandalika

El piloto italiano de Asprilia se llevó un triunfo clave en el Gran Premio de Indonesia, y un gran lugar para partir mañana en la cita principal.

Hoy 07:47

Marco Bezzecchi defendió el «1» de la clasificación y se adjudicó la carrera corta en tierras asiáticas ,sumando fuerte y con gran ventaja de largada para mañana. Además, el italiano repitió tras ganar en San Marino. En una carrera lineal y sin muchos cambios, los españoles Aldeguer y Fernández cerraron el podio. Ambos llegaron como partieron.

Marc Márquez tuvo una muy buena performance, tras avanzar cinco puestos y quedar séptimo. El múltiple campeón del mundo venía de un mal fin de semana, con caída y la obligación de disputar la Qualy 1 por los malos resultados de la Práctica. Un gran logro para el de Ducati sería terminar una carrera por primera vez en este trazado. Desde las 4AM del domingo, la final principal.