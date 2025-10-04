Maxi López confirmó su participación en MasterChef Celebrity y aclaró rumores sobre su relación con Wanda Nara

El exfutbolista se prepara para debutar en la nueva edición del reality culinario, mientras aborda especulaciones sobre su familia y su cercanía con Wanda Nara.

Hoy 08:10

Maxi López se sumará al grupo de celebridades que competirán en la nueva edición de MasterChef Celebrity, un anuncio que generó controversia debido a su vinculación con Wanda Nara y su vida personal. Aunque la noticia fue recibida con algo de escepticismo, parece que el exfutbolista está listo para enfrentarse a las exigencias de las cocinas más famosas del mundo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las últimas horas, comenzaron a circular rumores sobre el tiempo que Maxi estaría en el país mientras su esposa, Daniela Christiansson, atraviesa su segundo embarazo. Además, la relación cercana que mantiene con Wanda Nara, con quien comparte tres hijos, alimentó las especulaciones sobre posibles tensiones en su matrimonio con Daniela.

Ante estos comentarios, Maxi López se mostró tranquilo y aclaró los malentendidos. En una conversación con una notera de América, el exfutbolista aseguró que su permanencia en el certamen dependerá exclusivamente de su desempeño: “No lo sé. Si se quema el bife o no, van a decidir ellos (el jurado). Desde que tuve la primera charla me puse a practicar”, explicó, dejando claro que su participación dependerá de su habilidad en la cocina.

Sobre su relación con Daniela Christiansson, Maxi fue enfático al asegurar que su pareja está al tanto de su cercanía con Wanda Nara, y que entre ellos reina la armonía familiar. “Ya está todo charlado, sabe que hay buena onda”, afirmó, desmintiendo cualquier tipo de conflicto. El exdeportista dejó en claro que no existen problemas en su vida personal, y que tanto su esposa como él mantienen una buena relación con Wanda debido a la familia compartida.