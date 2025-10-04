Ingresar
Boca recibe a Newell’s en la Bombonera en busca de volver al triunfo

El Xeneize atraviesa una racha de tres partidos sin victorias y necesita ganar para volver a los puestos de Copa Libertadores. La Lepra llega en el fondo de la tabla, pero con la ilusión de dar el golpe en Buenos Aires.

Hoy 01:32

Este domingo desde las 19, Boca Juniors se mide contra Newell’s Old Boys en la Bombonera, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Con la ausencia de Miguel Ángel Russo en el banco y la conducción interina de Claudio Úbeda, el Xeneize está obligado a cortar la mala racha para volver a sonreír en el campeonato y acomodarse en la tabla anual rumbo a la clasificación a la Copa Libertadores.

El equipo de La Ribera viene de perder 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, lo que significó el fin de una serie de seis partidos invictos. Ahora suma 14 puntos en la Zona A, ocupando el sexto lugar, lo que lo mantiene en zona de playoffs, aunque la preocupación principal está en la acumulada: con 47 puntos, cayó a zona de Sudamericana y quedó relegado en la lucha por los cupos directos a la Libertadores.

Por su parte, la Lepra de Cristian Fabbiani vive un presente complicado. Marcha penúltima en la Zona A con apenas 10 puntos, aunque todavía sueña con meterse en los octavos de final. En su última presentación rescató un empate 1-1 ante Estudiantes, con un gol agónico de Luciano Lollo. El gran atractivo será el reencuentro de Darío Benedetto con la Bombonera, aunque el delantero atraviesa una extensa sequía: no convierte desde el 5 de febrero de 2024, justamente con la camiseta de Boca frente a Tigre.

Los probables equipos serían: Boca con Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Velasco; Merentiel y Giménez. 

Mientras que Newell’s formaría con Espínola González; Mosquera, Lollo, Cuesta, Montero; Chiaverano, Regiardo, Banega, Herrera; Benedetto y González.

