Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 OCT 2025 | 24º
X
Somos Deporte

Boca se floreó con una goleada ante Newell’s, es líder y se ilusiona con la clasificación a la Libertadores

El Xeneize fue contundente y aplastó a la Lepra por 5-0 para desatar la fiesta en La Bombonera.

Hoy 21:27
Boca festejo

Boca Juniors tuvo una tarde perfecta en La Bombonera y se reencontró con la victoria tras tres fechas sin ganar. El Xeneize goleó 5-0 a Newell’s en una actuación contundente que le permitió quedarse con la cima del Grupo A del Torneo Clausura.

Con Claudio Úbeda en el banco, debido a la ausencia de Miguel Ángel Russo por cuestiones de salud, el conjunto azul y oro mostró una versión sólida, intensa y efectiva que desató la alegría de su gente, que volvió a disfrutar de un triunfo en casa tras varias semanas de incertidumbre.

Los goles fueron obra de Milton Giménez, que marcó por duplicado, Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco, en un resultado que reflejó el dominio absoluto de Boca de principio a fin.

Con esta goleada, el equipo de Úbeda cortó una racha adversa de tres partidos sin sumar de a tres y recuperó la confianza justo en el tramo decisivo del torneo. Además, se subió a lo más alto del Grupo A, demostrando que sigue siendo candidato al título.

La Bombonera fue una fiesta: los hinchas despidieron al equipo con una ovación y corearon el nombre de Russo, en un gesto de apoyo hacia su entrenador. Boca volverá a presentarse el próximo fin de semana con la misión de sostener el nivel y seguir en la pelea grande.

TEMAS Club Atlético Newell’s Old Boys Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Boca Juniors

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Incendio de vivienda en el barrio General Paz: una habitación resultó con pérdidas totales
  2. 2. Thiago Medina muestra grandes avances en su recuperación tras el accidente: "Estamos felices"
  3. 3. Boca se floreó con una goleada ante Newell’s, es líder y se ilusiona con la clasificación a la Libertadores
  4. 4. Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
  5. 5. Aseguran que Espert recibió los US$200.000 en el Morgan Stanley, como parte de un trato por US$1.000.000
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT