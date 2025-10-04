Ingresar
En vivo: Boca recibe a Newell’s en la Bombonera buscando volver al triunfo

El Xeneize atraviesa una racha de tres partidos sin victorias y necesita ganar para volver a los puestos de Copa Libertadores. La Lepra llega en el fondo de la tabla, pero con la ilusión de dar el golpe en Buenos Aires.

Hoy 20:24

Este domingo desde las 19, Boca Juniors se mide contra Newell’s Old Boys en la Bombonera, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Con la ausencia de Miguel Ángel Russo en el banco y la conducción interina de Claudio Úbeda, el Xeneize está obligado a cortar la mala racha para volver a sonreír en el campeonato y acomodarse en la tabla anual rumbo a la clasificación a la Copa Libertadores.

