El picante cruce entre De Felippe y un periodista: "Vamos a sacarnos las caretas"

El DT del Ferroviario se cruzó con un periodista en conferencia y lanzó una dura reflexión sobre el tiempo que hacen los equipos en el fútbol argentino.

Hoy 10:40

Central Córdoba rescató un empate 0-0 en su visita a Argentinos Juniors en La Paternal, en el arranque de la fecha 11 del Torneo Clausura. El equipo de Omar De Felippe aguantó con lo justo el dominio del Bicho, pero el foco del partido se trasladó al post, cuando el entrenador protagonizó un tenso cruce en conferencia de prensa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La consulta de un periodista sobre la actitud del Ferroviario en el segundo tiempo encendió la mecha: “¿Es lo que les dijiste? ¿Que hagan tiempo, que busquen faltas? Porque se vio que no fuiste al juego limpio…”. Fue entonces cuando la expresión del DT cambió y llegó la respuesta más picante de la noche.

“En el fútbol argentino todos hacemos lo mismo. Todos. ¿Está claro? Ahora está en lo que ustedes quieran remarcar. Esta es la realidad. ¿Viste el partido de la Copa Argentina el otro día? Hay muchos millones de dólares, acá no hay nada gastado. Vivimos de lo que nos prestaron otros equipos y tratamos de armar lo que se puede”, retrucó De Felippe, subiendo el tono a medida que hablaba.

Y cerró con una frase que ya hace ruido en todo el fútbol argentino: “¿Si voy a hacer tiempo? Lo voy a hacer, porque cuando voy perdiendo el rival hace tiempo. Vamos a sacarnos las caretas, dejemos estas boludeces. El que gana hace tiempo y cuando me pasa eso, yo cierro el pico y trato de jugar”.