Silva Neder: "Que el 26 de octubre sea una fiesta de la democracia en Estación Simbolar y en todo Santiago del Estero"

En el acto, hubo una gran participación de instituciones educativas, deportivas, culturales, sociales, tradicionalistas y vecinos.

Hoy 12:24

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, encabezó esta mañana el acto central por el 120° aniversario de Estación Simbolar en representación del gobernador Gerardo Zamora y en su mensaje destacó la esencia del proyecto político provincial: "la unidad de Santiago del Estero como motor de progreso y lo que nos motiva e impulsa a seguir creciendo y avanzando".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Acompañado por el comisionado local, Omar Alderete; diputada provincial, Analía Herrera; director de Municipalidades, José Herrera, entre otros, transmitió el saludo del gobernador Zamora y ratificó el "acompañamiento y el compromiso permanente" del gobierno provincial con Estación Simbolar y el departamento Banda.

Asimismo, se dieron a conocer los saludos de la senadora nacional, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora y del senador nacional José Emilio Neder.

En su mensaje, el vicegobernador convocó a los vecinos "a trabajar por la paz y la confraternidad, insistiendo en que sólo la unidad de los pueblos lleva al progreso".

"Estación Simbolar forma parte del desarrollo que ha experimentado la provincia en estos años, con un proceso de inclusión, de fuerte presencia del Estado, resolviendo cuestiones muy significativas e importantes para la comunidad", señaló.

"Entre ellas -precisó-, se construyó un moderno polideportivo; espacios públicos, como esta plaza dónde hoy estamos celebrando este aniversario; se ha dotado al parque móvil de herramientas de trabajo como camiones y maquinarias para garantizar el servicio público municipal y se ha garantizado el servicio de agua potable".

"El Estado provincial, con Gerardo Zamora a la cabeza, también se hizo presente en Estación Simbolar garantizando la salud, como por ejemplo, con la reciente entrega de una ambulancia OKM y rompiendo asimetrías inaugurando establecimientos escolares o el nuevo edificio de la Escuela La Granja en construcción".

“La gestión se caracteriza por la ejecución continua de obras estratégicas en toda la provincia: rutas que conectan comunidades, escuelas que garantizan el acceso a la educación, acueductos que aseguran el recurso hídrico y obras eléctricas que llevan energía a cada rincón”, puntualizó.

Acotó: “Estos logros son la prueba de que, incluso en tiempos complicados, la unidad, la eficiencia y el compromiso social del gobierno de Gerardo Zamora impulsan el progreso y el bienestar de todos los habitantes de Santiago del Estero”.

Remarcó: "Que el próximo 26 de octubre sea una fiesta de la Democracia para Estación Simbolar y para todo Santiago del Estero, dónde los ciudadanos puedan elegir la mejor propuesta que represente sus intereses y sus sueños, para que al día siguiente de las elecciones, todos unidos sigamos trabajando por el progreso y desarrollo de esta localidad y de la provincia".

Por su parte, el comisionado Omar Alderete agradeció al gobernador Zamora y su equipo por el "acompañamiento permanente", que permite a Estación Simbolar "seguir en la senda del progreso y crecimiento en el que está inserto Santiago del Estero".

En el acto, hubo una gran participación de instituciones educativas, deportivas, culturales, sociales, tradicionalistas y vecinos.