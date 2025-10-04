José Luis Espert se quebró al hablar del escándalo que lo vincula con Fred Machado: “La estoy pasando muy mal”

El diputado nacional rompió el silencio y aseguró que atraviesa un momento difícil. Ratificó su candidatura y negó haber tenido vínculos ilícitos con el empresario detenido por narcotráfico.

Hoy 19:38

En medio del escándalo que lo vincula con el empresario Fred Machado, detenido por narcotráfico, el diputado nacional José Luis Espert habló públicamente sobre su situación personal y política. El legislador aseguró que está viviendo “un momento muy angustiante”, aunque ratificó que no se baja de la lista de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El momento es muy difícil, la estoy pasando mal”, expresó en diálogo con Radio Mitre, donde se mostró visiblemente afectado por las acusaciones. “Estoy roto por el daño que esto ha causado en mi familia”, agregó el economista.

Este viernes, Espert mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, donde recibió su respaldo político. “La campaña sigue con normalidad. Nadie me pidió que me baje ni lo aceptaría. El apoyo de Milei es suficiente”, sostuvo, al tiempo que aseguró: “No soy piantavotos”.

El legislador también buscó aclarar su relación con Machado, luego de que trascendiera que había realizado varios viajes en un avión de su propiedad y recibido una transferencia de 200 mil dólares en 2019.

Según explicó, ese pago correspondió a una consultoría económica encargada por una empresa guatemalteca vinculada a Machado. “Me contrataron para reestructurar una deuda. Cobré parte en 2020 y, cuando me enteré de sus antecedentes, interrumpí el trabajo”, afirmó. Además, relativizó la cantidad de vuelos compartidos con el empresario: “No fueron 36 viajes, fueron 18. Ida y vuelta”.

Sobre las versiones de una posible ruptura dentro del oficialismo, Espert fue tajante: “Es falso que me bajaron de actos o actividades. Nadie me pidió nada y no lo permitiría. La campaña sigue con total normalidad”.

En cuanto a su vínculo con el Presidente, señaló que la reunión en Olivos se concretó a pedido suyo y que Milei le manifestó su plena confianza. “Es mi amigo. Si tuviera alguna sospecha de corrupción, me habría apartado. Pero sabe quién soy y que todo esto es una operación política”, sostuvo.

Durante ese encuentro, del que también participaron Karina Milei y Santiago Caputo, Espert publicó en su cuenta de X un mensaje contundente: “No me bajo nada”. El propio Milei compartió el posteo, desmintiendo así los rumores de renuncia que circulaban incluso dentro de la Casa Rosada.