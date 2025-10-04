El fuerte cruce de Gago con un periodista sobre su ciclo en Boca: "Perdí con River, pero saqué el 70% de puntos"

El entrenador del Necaxa discutió, luego de que un cronista le hiciera un pregunta en la que alegó que la salida del DT del Xeneize se produjo por "malos resultados".

Hoy 19:41

Fernando Gago no está pasando por su mejor momento al frente de Necaxa. Tras la derrota por 1-0 ante Pachuca, en la fecha 12 del Liga MX Apertura, el equipo se ubica en la antepenúltima posición con 9 puntos y podría terminar el fin de semana como colista.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Gago protagonizó un fuerte cruce con un periodista que comparó su ciclo actual en México con su etapa en Boca Juniors. La consulta sobre su rendimiento en el Xeneize y los supuestos malos resultados generó la reacción del técnico, quien defendió su trayectoria con estadísticas.

“70% de puntos. Perdí, sí. Perdí un clásico. 70 de porcentaje”, respondió Gago, intentando aclarar que su desempeño no era comparable con lo que se afirmaba en la pregunta. El intercambio se volvió más tenso cuando el periodista replicó sus argumentos, lo que provocó que el entrenador se mostrara visiblemente molesto.

El exentrenador de Boca reflexionó sobre la cultura resultadista en el fútbol y su propia carrera: “Muy a la baja y muchísimo trabajo. Es muy fácil hablar sobre el resultado. Yo he jugado en más de 60 torneos, gané 17, me lesioné 5 veces”, señaló. Con ironía, añadió: “Un fracasado, porque gané 17 de 60. Se lesiona siempre”.

Gago cerró su intervención enfatizando la importancia de valorar el trabajo más allá de los números: “La vida en sí, si nos basamos en resultados, es muy fácil. Podemos tener visiones distintas, yo no considero que el que gana es el mejor, eh”, concluyó antes de abandonar la conferencia.

Durante su ciclo en Boca, Gago dirigió 30 partidos, con 17 victorias, 5 empates y 8 derrotas, pero quedó marcado por la eliminación temprana de la Copa Libertadores ante Alianza Lima y la derrota en el Superclásico frente a River el 27 de abril de 2025.

Actualmente, en Necaxa, su récord es de 15 partidos: 3 victorias, 3 empates y 9 derrotas, lo que refleja las dificultades que atraviesa el entrenador en la Liga MX.