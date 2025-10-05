Aldeguer aprovechó los momentos y ganó en el MotoGP de Indonesia

El español se llevó la jornada 18° de la máxima de motos. Otra tarde negra en Mandalika para Márquez.

Hoy 06:53

Fermín Aldeguer ganó por primera vez en la temporada del MotoGP y se convirtió en el segundo motociclista más joven de la historia en ganar una carrera, con 20 años y 183 días. El piloto de Ducati fue rápido al largar y tras estar segundo varias vueltas, avanzó con muy buen ritmo y sin cometer errores. Fue seguido de sus compatriotas Pedro Acosta y Alex Márquez.

Uno de los momentos cruciales de la carrera fue el golpe entre el último campeón, Marc Márquez, y el italiano Marcó Bezzechi. Este lo tocó en su moto, pasándolo por arriba y lesionando al 7 veces campeón del mundo, en el mismo brazo del cual ya tiene 4 operaciones. Las informaciones preliminares marcan que posee una “pequeña fractura”. Marc sigue sin poder completar una carrera en el país asiático.

En cuanto a los argentinos en el Moto3, Valentín Perrone no fue de la partida, debido al golpe del viernes y Marcos Morelli culminó 14º. Se consagró campeón tras ganar al andaluz José Antonio Rueda.