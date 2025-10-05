Ingresar
El robot humanoide de Musk demuestra sus habilidades de kung-fu en 'combate'

El video muestra al robot humanoide de Tesla practicando artes marciales.

Hoy 08:41
Optimus de Tesla

El empresario estadounidense Elon Musk publicó un video en su cuenta de X titulado: "Optimus aprende kung-fu", en donde muestra al robot humanoide de Tesla practicando artes marciales. 

En las imágenes se puede observar a Optimus imitando los movimientos de un entrenador para luego realizar un breve 'combate'.

Te recomendamos: Elon Musk presentó el robotaxi de Tesla: un automóvil capaz de conducirse solo que llegará al mercado en 2027

