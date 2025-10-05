Tras exigirle explicaciones, Bullrich respaldó a Espert: “Habló con el corazón, vale un montón lo que hizo”

La ministra de Seguridad valoró las aclaraciones del candidato a diputado de La Libertad Avanza y adelantó que “el lunes va a seguir explicando”.

Hoy 12:34

Patricia Bullrich salió a defender al diputado y candidato de La Libertad Avanza José Luis Espert, luego de que le exigiera urgentes explicaciones por ser señalado de haber recibido aportes de campaña de Federico “Fred” Machado, el empresario investigado por narcotráfico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Espert se abrió, fue más a fondo, explicó el daño y el dolor que él tiene y lo que siente por lo que le pasó. Habló con el corazón, vale un montón lo que hizo”, sostuvo la ministra de Seguridad en declaraciones a LN+, y agregó: “Siente que de alguna manera entró a creerle a una persona que en ese momento no estaba imputada”.

Bullrich había sido una de las primeras en opinar. Hace unos días declaró: “Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se mostró crítico de legislador libertario.

La ministra aseguró que durante las últimas declaraciones de Espert, el ex Juntos por el Cambio aclaró su posición, y anticipó nuevas declaraciones. “El lunes va a seguir explicando, pero va por un camino en el que no está en una posición de decir que no dice nada y no habla, no se cierra”, destacó.

Por último, admitió su posición cuando el Gabinete rechazaba al legislador que competirá el próximo 26 de octubre por la composición del Congreso de la Nación.

“Sentía que eso no había sido aclarado, pero ahora está por un camino de darse cuenta que tiene que hablar con el corazón, con lo que le pasó”, concluyó.