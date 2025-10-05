VIDEO: el duro accidente que sufrió el campeón Marc Márquez en el GP de Indonesia

El español perdió el control tras un choque y tuvo una aparatosa caída que podría dejarlo con una fractura.

El campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, sufrió una fuerte caída durante el Gran Premio de Indonesia y encendió las alarmas en Ducati por una posible fractura en la clavícula derecha. El incidente ocurrió en la primera vuelta de la carrera disputada en Mandalika, cuando fue derribado por Marco Bezzecchi, en un accidente que dejó al español fuera de competencia.

El impacto se produjo en la curva 7, luego de que Bezzecchi —autor de la pole position— fallara en la frenada y golpeara la rueda trasera de Márquez, provocando que ambos se fueran a la grava. El piloto de Ducati se levantó con gestos de dolor, sujetándose el hombro derecho, y abandonó la pista visiblemente afectado.

En el centro médico del circuito, las primeras radiografías revelaron una pequeña fractura, aunque el diagnóstico definitivo dependerá del estudio que se le realizará en Madrid. Según los médicos, también habría rotura de ligamentos en la zona afectada, una región ya comprometida por lesiones previas. Márquez fue operado cuatro veces del húmero derecho en el pasado, lo que aumenta la preocupación por su estado físico. “No estoy bien, pero dentro de lo malo ha salido barato. Parece que hay ligamentos rotos, aunque falta el chequeo más exhaustivo en Madrid”,

declaró Márquez a DAZN tras el accidente.

El italiano Bezzecchi se acercó luego al box de Ducati para pedir disculpas, gesto que el español aceptó con resignación.

La caída obligó a Márquez a abandonar la carrera de forma prematura y su regreso a la actividad dependerá del resultado del TAC programado para este lunes en España. El #93 se marchó del circuito con el brazo en cabestrillo, en otro episodio desafortunado en el trazado indonesio, donde en 2022 también sufrió una dura caída que comprometió su visión.

Mientras tanto, la competencia terminó con la primera victoria de Fermín Aldeguer en MotoGP, escoltado por Pedro Acosta y Álex Márquez, en una jornada que combinó la emoción del debut ganador con la preocupación por el estado del múltiple campeón mundial.