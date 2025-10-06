Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 OCT 2025 | 14º
X
Mundo

Una delegación de Hamas llegó a Egipto para negociar la implementación del plan de tregua en Gaza

Este lunes se debatirá la implementación de la primera etapa del plan de cese al fuego en Gaza que propone Donald Trump.

Hoy 08:31
Hamas

Una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (Hamas) llegó este lunes a Egipto para preparar las negociaciones con la parte egipcia en la ciudad de Sharm El Sheikh, en el mar Rojo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las dos partes entablarán conversaciones sobre la implementación de la primera etapa del plan de cese al fuego en Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, según informaron fuentes egipcias a Xinhua.

La negociación se concentrará en los detalles de la implementación de la primera etapa del plan, cuyos puntos clave son el mecanismo para el intercambio de prisioneros entre Hamas e Israel, así como procesos para que Hamas entregue sus armas.

Después de la reunión con Hamas, la parte egipcia sostendrá por separado otra reunión con una delegación israelí. Los resultados de ambas negociaciones serán comunicados al enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y al yerno de Trump, Jared Kushner, a su llegada a Egipto, añadieron las fuentes.

El sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto confirmó que la negociación entre las delegaciones israelí y de Hamas se realizarán el lunes para discutir "los detalles y las condiciones en el terreno" para el intercambio de "todos los detenidos israelíes y los prisioneros palestinos" conforme al plan de 20 puntos propuesto por Estados Unidos.

TEMAS Donald Trump Estados Unidos Gaza Hamas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte choque de motos dejó a dos jóvenes heridos en el barrio Borges
  2. 2. La Justicia Electoral define si Espert sigue en la boleta tras su baja como candidato
  3. 3. La emoción de Daniela Celis al llegar a Luján y pedir por Thiago Medina: “La fe mueve montañas”
  4. 4. Con 12 coros en escena, se realizó una nueva edición del Encuentro Coral Madre de Ciudades
  5. 5. Nuevo gabinete en Francia: Lecornu apuesta a la continuidad, pero enfrenta duros cuestionamientos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT