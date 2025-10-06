Elizabeth Olsen reconoce el cansancio por las películas de superhéroes, pero asegura que volvería a Marvel

La actriz aseguró que siempre estaría dispuesta a regresar al MCU, destacando la conexión especial con el público y la estabilidad que le dio interpretar a Wanda Maximoff.

Durante una charla en el Festival Internacional de Cine de los Hamptons, donde presentó su nueva película Eternity, Elizabeth Olsen admitió que “siempre” quiere volver al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

“Es algo que amo, y es algo a lo que siempre quiero volver”, dijo la actriz durante un panel, según la revista People. “Creo que lo más especial de los últimos cinco años es que pude hacer mucho más con el personaje de lo que alguna vez imaginé. Todavía hay tramas del cómic que me encantaría explorar, y que creo que los fans también quieren ver”.

Olsen también reflexionó sobre la recepción del público hacia las producciones de superhéroes: “Estas películas no son para los críticos, estas películas son para los fans”.

La actriz comenzó a interpretar a Wanda Maximoff / Scarlet Witch hace casi una década, con su primera aparición en la escena postcréditos de Capitán América: El Soldado del Invierno (2014). Más tarde protagonizó la serie WandaVision (2021), que le valió una nominación al Premio Emmy. Su última aparición fue en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022), donde su personaje aparentemente muere. Sin embargo, como bien saben los seguidores del MCU, en el multiverso incluso la muerte puede revertirse.

Sobre su experiencia en Marvel, Olsen aseguró: “Ha sido muy gratificante, y las historias solo mejoraron para mí y para mi personaje. Lo disfruté mucho”.

Al referirse al llamado “cansancio de superhéroes”, un tema que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, busca abordar, la actriz señaló: “Algunas personas tienen series de televisión en las que pueden volver a trabajar. Muy pocos tienen la posibilidad de formar parte de franquicias que, aunque culturalmente nos lleguen a cansar un poco, se vuelven algo muy familiar”.

Y concluyó: “No hay nada realmente parecido, y no sé si volveré a tener algo así, salvo que sea una serie continua. Me gusta esa constancia. Se siente bien. La estabilidad laboral se siente bien, creo que todos podemos estar de acuerdo con eso”.

Olsen reiteró así sentimientos que ya había expresado el año pasado, cuando afirmó: “Nunca tuve esa mentalidad de ‘una para ellos y una para mí’. Marvel ha sido algo constante a lo que he podido volver, y me ha dado una especie de seguridad en mi vida que me permitió elegir otros trabajos con libertad. Así que nunca sentí que debía hacer algo solo por cumplir”.