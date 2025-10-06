Joven en estado crítico tras ser apuñalado en Santa Fe durante una fiesta familiar

La víctima fue apuñalada durante una reunión familiar y permanece internada en terapia intensiva. Buscan al agresor que huyó del lugar.

En la noche del sábado, en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, un hombre de 26 años resultó gravemente herido tras recibir una puñalada durante una fiesta familiar.

El hecho ocurrió alrededor de las 20, en la zona de Magallanes y las vías, durante una fiesta privada. Según el testimonio de la hermana de la víctima, un hombre salió de la vivienda con una cuchilla en la mano y, sin mediar palabra, se dirigió directo al joven para atacarlo. La agresión ocurrió frente a familiares y asistentes, provocando escenas de desesperación y caos.

Según informó el medio local Rosario3, la herida se localizó en la axila izquierda del joven, provocando que pierda una cantidad significativa de sangre, debido a que afectó una arteria importante del brazo.

De acuerdo con los equipos médicos del Hospital Provincial, el paciente requirió tres transfusiones sanguíneas en las horas posteriores al ingreso y permanece asistido con respirador artificial y bajo sedación profunda.

Tras la agresión, los presentes identificaron al atacante antes de que escapara. El sospechoso buscó refugio en una dependencia policial cercana. En ese momento, los agentes lo requisaron, pero no encontraron el arma blanca utilizada en el ataque.

Por el momento, las autoridades mantienen bajo reserva la identidad tanto de la víctima como del atacante.

La investigación quedó a cargo del fiscal Aurelio Cicerchia, quien dispuso las primeras medidas procesales para esclarecer la secuencia de los hechos, el motivo del ataque y si existían conflictos previos entre los involucrados.

El último parte médico, emitido por la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Provincial la mañana del domingo, informó que el paciente sigue en estado crítico, sedado y bajo monitoreo constante. Los profesionales intentan estabilizar sus funciones vitales, comprometidas por los daños vasculares sufridos.

El presunto agresor quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que determinará las próximas acciones, en función de los resultados preliminares de la investigación.