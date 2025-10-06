Añatuya: tras intensos controles, retienen decenas de motos por infracciones

Los operativos se realizaron durante la madrugada del domingo. Seguridad vial, y la Policía detectaron rodados sin documentación y escapes libres.

Hoy 11:09

Durante la madrugada del domingo, se llevó a cabo un amplio operativo de control vehicular en la ciudad, a cargo de Seguridad Vial en colaboración con la Comisaría 4°, Comisaría 41 y la División Prevención de la Departamental 13.

Durante el operativo, se procedió a sacar de circulación preventivamente a varios motovehículos que no cumplían con los requisitos necesarios para circular. También se labraron actas de infracción correspondientes y los rodados quedaron en poder sus dueños.

En otros casos se retuvieron algunas motos, aunque se aclaró que la retención es provisoria y se devolverán a sus dueños una vez que cumplan con los requisitos exigidos.

El objetivo del operativo fue garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes. La autoridad vial recomienda a los conductores cumplir con las normas y regulaciones para evitar sanciones y garantizar la seguridad en las vías públicas.