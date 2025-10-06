Monte Quemado: dejaron a sus hijos dormidos en una camioneta para irse a la fiesta de la ciudad

Ocurrió durante la madrugada del domingo. Los menores, de entre 3 y 6 años, estaban en un vehículo sin medidas de seguridad mientras sus padres participaban de los festejos.

Hoy 12:17

Durante la madrugada de este domingo, en pleno festejo por el aniversario de la ciudad de Monte Quemado, efectivos policiales encontraron a tres niños pequeños durmiendo solos dentro de una camioneta estacionada en la vía pública.

El hallazgo se produjo alrededor de las 5.30 en la intersección de las calles Lavalle y Belgrano, en el barrio Centro Sur. Mientras realizaban recorridos preventivos por la zona, los uniformados advirtieron la presencia de una camioneta con las ventanillas bajas y, aparentemente, sin ocupantes.

Al acercarse al rodado, descubrieron que en su interior dormían tres niños de 3, 4 y 6 años. Llamó la atención de los efectivos que las puertas del vehículo no contaban con medidas de seguridad, lo que ponía en riesgo la integridad de los menores.

Minutos después, se logró identificar a los padres de los niños, una pareja oriunda de Pampa de los Guanacos, quienes se encontraban en la fiesta popular que se desarrollaba en cercanías del lugar. Según su versión, los pequeños estaban cansados y se habían quedado dormidos en el vehículo, motivo por el cual decidieron dejarlos allí mientras asistían al evento. Afirmaron, además, que “cada tanto” se acercaban para verificar que se encontraran bien.

El fiscal de turno, Dr. Santiago Bridoux, tomó intervención en el caso y ordenó una serie de medidas para establecer las circunstancias del hecho y determinar si existió abandono de persona. La investigación continúa su curso.