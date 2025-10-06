Espert también renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

El legislador oficialista presentó esta mañana una carta dirigida al titular de la Cámara Baja, Martín Menem. La oposición presionaba para forzar su salida tras el escándalo desatado por su relación con Fred Machado.

Hoy 13:43

José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La decisión fue oficializada esta mañana, a través de una nota presentada ante el presidente de la Cámara, Martín Menem.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Espert no sólo integraba la Comisión de Presupuesto, también la presidía, y la oposición pretendía su salida por los vínculos del diputado libertario con el empresario Fred Machado, sospechado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

Este fin de semana, Espert declinó su postulación a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Tras su salida, el oficialismo pretende que Diego Santilli encabece la nómina. La decisión debe ser aprobada por la Justicia.

En su lugar en la Comisión de Presupuesto, el oficialismo está pensando en entronar como presidente a Bertie Benegas Lynch, uno de los pocos economistas que milita en las fuerzas libertarias en la Cámara Baja.

La definición sobre Benegas Lynch se terminaría de tomar en una reunión de la denominada “mesa política” pautada para mañana a la tarde, de la que participará el presidente de la Cámara, el diputado Menem.

En el caso de que asuma el economista libertario, uno de los primeros temas que deberá resolver es la presencia del ministro de Economía Luis Toto Caputo y del titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausilli, a la comisión.

Más allá de que ninguno de los dos funcionarios tiene intención de asistir, en la sesión del próximo miércoles los bloques de la oposición incluyeron en el temario el emplazamiento a la comisión de Presupuesto para que dictamine antes del 20 de noviembre y, además, la exigencia de ambos funcionarios del equipo económico a la misma.

La oposición buscará reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional sobre todo endeudamiento asumido por el país, en virtud del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Esto es en referencia a las negociaciones que está llevando adelante el ministro de Economía Caputo con el Tesoro de los Estados Unidos.