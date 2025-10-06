Crece la preocupación en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo

El DT Xeneize permanece en reposo en su casa y está en contacto con el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda, quien seguirá reemplazándolo.

Hoy 17:30

Tras la goleada de Boca ante Newell’s en la Bombonera por el Torneo Clausura, la alegría del triunfo se mezcló con la preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo, quien permanece en su casa acompañado de su familia en un estado delicado.

El plantel tendrá día libre este lunes y volverá a los entrenamientos el martes, pensando en el próximo partido ante Barracas Central, pero la atención sigue centrada en la recuperación del entrenador de 69 años. Durante el domingo, se multiplicaron los mensajes de apoyo desde el cuerpo técnico y jugadores cercanos, destacando la importancia de Russo en el equipo.

El ayudante de campo Claudio Úbeda, quien actúa como DT principal desde el partido ante Defensa y Justicia, dedicó el triunfo al entrenador: “Todo el Mundo Boca piensa lo mismo que nosotros: este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguro nos ha estado viendo por televisión”, afirmó. Úbeda explicó además que, pese a la ausencia física de Russo, el cuerpo técnico mantuvo contacto constante y el entrenador estuvo al tanto de todas las decisiones durante la semana.

Por su parte, el mediocampista Leandro Paredes también dejó un mensaje: “Es una victoria importante para todos. Queremos dedicársela porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo, así que le mandamos mucha fuerza”.

Russo lleva adelante un tratamiento por su enfermedad de base, tras haber sido operado entre 2017 y 2018 por cáncer de próstata y vejiga. En las últimas semanas, debió ser internado en la clínica Fleni, primero por una infección urinaria y luego por un cuadro de deshidratación, lo que le impide dedicarle tiempo completo a su trabajo en Boca.

El hermetismo sobre su situación es notable: el club emitió información oficial, y ni siquiera el presidente Juan Román Riquelme se refirió a la prolongada ausencia del DT en su última entrevista, limitándose a elogiar su trabajo: “El entrenador tiene mucho que ver porque es un genio, maneja las cosas de manera extraordinaria”.

Mientras tanto, en Boca, la prioridad sigue siendo la recuperación de Russo, con el plantel y cuerpo técnico apoyándolo y dedicándole cada éxito en la cancha.