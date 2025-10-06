El primer comunicado oficial de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo

El Xeneize dio detalles del delicado momento que atraviesa el entrenador de 69 años.

Hoy 22:28

El Club Atlético Boca Juniors difundió este lunes por la noche el primer comunicado institucional referido al estado de salud de Miguel Ángel Russo, quien no estuvo presente en el partido del domingo ante Newell’s en La Bombonera. El entrenador cursa una internación domiciliaria y su cuadro es de pronóstico reservado.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club”, señala el parte médico publicado en las vías oficiales de la institución.

El comunicado concluye con un mensaje de acompañamiento del club hacia su histórico DT: “Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

Durante su ausencia, el equipo es dirigido interinamente por Claudio Úbeda, quien viene ocupando el lugar del técnico desde la fecha pasada. El ayudante de campo, junto a Leandro Paredes, fueron las principales voces del plantel en expresar su apoyo y deseos de pronta recuperación.

Hasta ahora, Boca había mantenido un fuerte hermetismo respecto al estado de salud del entrenador, que lleva adelante un tratamiento vinculado a su enfermedad de base. Entre 2017 y 2018, Russo fue operado en varias ocasiones por un cáncer de próstata y vejiga, y en las últimas semanas sufrió internaciones en la clínica Fleni, primero por una infección urinaria y luego por un cuadro de deshidratación.

El comunicado oficial trajo claridad sobre su situación médica y confirmó que el técnico de 69 años permanece bajo cuidado permanente, acompañado por su familia y todo el entorno xeneize.