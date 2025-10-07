Fred Machado, sobre su vínculo con Espert: “No es culpa mía que me haya negado, le presté un avión de un amigo y lo ayudé con unos mangos”

El empresario aeronáutico negó cualquier vínculo con el narcotráfico, aseguró que fue usado “para tapar una red más grande” y reveló detalles del contrato que firmó con el diputado liberal.

Hoy 09:10

El empresario Fred Machado aseguró que fue utilizado "para tapar una red más grande que mezcla aviones, dinero, política y justicia internacional", y apuntó directamente contra el diputado liberal José Luis Espert en medio del escándalo que los involucra.

"No soy narco, soy un tipo que se equivocó", afirmó en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas. "Me convirtieron en radiactivo", insistió, convencido de que su nombre fue utilizado como chivo expiatorio.

Fred Machado, empresario argentino con trayectoria en Estados Unidos y Centroamérica, sostuvo que busca "limpiar el aire" tras una serie de versiones que —según él— distorsionaron la realidad. "Yo no fumé en mi vida, no tomé. Ya está. Apoyé a Espert, el tipo me negó… ¿qué querés que le haga?", declaró.

El empresario, además, se mostró molesto con la exposición mediática que, según él, distorsionó su historia. "Hicieron un personaje que no existe, y eso aceleró mi causa. Es una locura", señaló.

Y agregó: "Todo esto se volvió una bola de nieve que me afecta a mí. No es culpa mía que Espert me haya negado. Es un error, porque no fue un apoyo oculto ni millonario. Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos".

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista gira en torno a su vínculo con el legislador liberal. "Él no miente cuando dice que hubo un contrato. Lo hice en 2019, por más de 200 mil dólares. Lo contraté como para darle una mano. La transferencia se hizo desde Aircraft Guaranty, pero en 2020. Después vino la pandemia", explicó.

Según Fred Machado, José Luis Espert se contactó nuevamente cuando la relación profesional ya se había enfriado. "Me llamó y me dijo: 'Vamos a retomar lo del trabajo este'. Y yo ya estaba con este problema, que empieza en septiembre de 2020. El tipo me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de 'cárcel o bala'. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble".

Finalmente, negó haber financiado campañas millonarias. "No fueron millones. Hablan muchas tonterías. Lo ayudé con un contrato, con logística y algunos gastos. Nada más", concluyó Fred Machado.