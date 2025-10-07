Se derrumbó un edificio en pleno centro de Madrid: al menos cuatro desaparecidos

Once dotaciones de bomberos trabajan entre los escombros mientras el Samur atiende a un herido grave.

Hoy 09:31

Un edificio en construcción se derrumbó en el centro de Madrid y dejó al menos cuatro personas atrapadas y un herido grave, según informó la Policía Nacional. Los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj para rescatar a los afectados y asegurar la zona, mientras se mantiene un amplio despliegue de bomberos, ambulancias y personal sanitario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro ocurrió en una calle céntrica cercana a la plaza de Ópera, donde se desplomaron varios pisos interiores del inmueble. Según fuentes de la investigación, al menos seis forjados (niveles de la estructura) cedieron y podrían haber atrapado a trabajadores que realizaban tareas de reforma. La información, sin embargo, continúa siendo confusa y se actualiza con el avance del operativo.

Testigos describieron un momento de pánico. “De pronto hubo un temblor terrible y una nube de polvo cubrió todo; la gente salió corriendo, asustada y sin saber qué pasaba”, relató una vecina a El País. Otros afirmaron que el edificio llevaba años abandonado y que recientemente había comenzado una remodelación para convertirlo en hotel. “Habían puesto una grúa enorme y nos habían dicho que las obras durarían dos años”, contó otra residente.

Comerciantes de la zona también vivieron la emergencia de cerca. La encargada de la famosa chocolatería San Ginés relató que “todo se vino abajo y ahora la calle está llena de ambulancias y policías; no nos dejan entrar”. Desde la tienda Trajes Flamencos Lunares Blancos confirmaron que fueron desalojados mientras los bomberos buscaban posibles víctimas. En el restaurante El Cogollo, cercano al lugar, tuvieron que evacuar a los clientes cuando el polvo invadió el local.

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata: once dotaciones de Bomberos de Madrid trabajan entre los escombros y el Samur-Protección Civil desplegó camillas y personal sanitario para asistir a los heridos. La zona permanece acordonada y las autoridades recomiendan evitar el área mientras se realiza la búsqueda de sobrevivientes y se evalúa la estabilidad de la estructura.