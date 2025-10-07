Buscan desesperadamente a un cachorro salchicha perdido en barrio Jorge Newbery

Tiene apenas 50 días y desapareció en la zona de Pedro Zanni 444. Su familia cree que alguien pudo haberlo levantado de la vereda. Ofrecen recompensa.

Hoy 10:38

Una familia de la ciudad se encuentra con profunda angustia tras la desaparición de su cachorro salchicha, de tan solo 50 días de vida. El pequeño perrito, marroncito, de orejas largas y cuerpo petizo, fue visto por última vez en la vereda de Pedro Zanni 444, del barrio Jorge Newbery.

Según relataron sus dueños, creen que alguien pudo haberlo levantado, ya que el animal no suele alejarse del lugar y estaba frente al domicilio familiar.

La mascota es considerada esencial y parte de la familia, por eso ofrecen una recompensa a quien lo devuelva o brinde información que permita recuperarlo.

Cualquier dato o pista puede ser clave. Si alguien lo vio o sabe algo, piden que se comuniquen de inmediato al número 385 4810315 (WhatsApp).