Los mensajes del mundo del fútbol para Miguel Ángel Russo tras el comunicado oficial de Boca sobre su salud

El entrenador está en internación domiciliaria y su pronóstico es reservado.

Hoy 20:03

La preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo creció notablemente en las últimas horas, luego del comunicado oficial emitido por Boca Juniors. El histórico entrenador, actualmente bajo internación domiciliaria, atraviesa un momento delicado y todo el mundo del fútbol reaccionó con mensajes de apoyo y muestras de cariño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Russo continúa con un tratamiento por su enfermedad de base, que en años anteriores lo llevó a ser operado por un cáncer de próstata y vejiga entre 2017 y 2018. En las últimas semanas, sufrió una serie de internaciones en la clínica Fleni, primero a raíz de una infección urinaria y luego por un cuadro de deshidratación, lo que le impide actualmente dedicarse por completo a su trabajo.

Un técnico querido en todo el continente

A lo largo de su extensa trayectoria, Miguel Ángel Russo se ganó el respeto de colegas, futbolistas y dirigentes, además del cariño de hinchas de distintos clubes. Por eso, tras conocerse la noticia, las muestras de afecto se multiplicaron.

La AFA publicó un mensaje contundente: “Fuerza, Miguel”. En tanto, el presidente Claudio Tapia expresó en sus redes: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”.

Desde la Conmebol, también enviaron su apoyo al entrenador campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca: “El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación para un campeón de América!”.

El cariño de los clubes y los hinchas

Diversas instituciones se sumaron al respaldo. Rosario Central, Estudiantes de La Plata y Lanús, donde Russo dejó una huella imborrable, fueron de los primeros en manifestarse. También lo hicieron clubes del exterior como Millonarios de Colombia, Cerro Porteño de Paraguay y Universidad de Chile, equipos que dirigió a lo largo de su carrera.

Mientras tanto, los fanáticos aguardan novedades sobre su estado de salud, aferrados a la esperanza y a la fuerza de un hombre que siempre inspiró respeto dentro y fuera de la cancha.

El fútbol argentino, una vez más, se unió por Miguel Ángel Russo.