Atacaron al presidente de Ecuador en medio de una protesta indígena

La caravana presidencial fue atacada cuando se trasladaba hacia la localidad andina de Cañar (sur). Daniel Noboa resultó ileso.

Hoy 20:22

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso tras ser atacado a balazos el auto en el que viajaba el martes por el sur del país en medio de protestas indígenas contra su gobierno. Lo informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

“Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente”, dijo Manzano a la prensa.

Además, aseguró que el mandatario salió ileso. La caravana presidencial fue atacada cuando se trasladaba hacia la localidad andina de Cañar (sur) y luego Noboa participó de un acto público.

Hoy se cumple el día 16 de las protestas indígenas contra el alza del diésel y otros reclamos.

Videos difundidos por la presidencia muestran la escena desde el interior de uno de los vehículos cuando varios objetos chocan contra los vidrios y alguien al interior grita “agachen la cabeza”.

Otras imágenes del exterior muestran a un grupo de manifestantes, algunos de ellos indígenas con trajes tradicionales, que lanzan piedras y palos contra la caravana que pasa por la carretera seguida de una tanqueta y en medio del sonido de sirenas.

Los vehículos fueron atacados cuando se trasladaban hacia la localidad andina de Cañar, en el sur del país. Luego Noboa participó de un acto público en Cuenca.