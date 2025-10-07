Central Argentino presentó oficialmente a José Luis Gómez: “Un centralista de Selección”

El experimentado defensor se convirtió en flamante refuerzo del equipo de Pablo Ledesma para el Torneo Regional Federal Amateur.

Con una mezcla de emoción, orgullo y esperanza, el pueblo centralista celebró el regreso de José Luis Gómez, el experimentado lateral derecho que se sumó oficialmente a Central Argentino de La Banda para disputar el Torneo Regional Federal Amateur.

Su llegada no solo significa un refuerzo de jerarquía, sino también el regreso del hijo pródigo que vuelve a vestir los colores del club que lo vio nacer.

Un bandeño con historia grande

Nacido en 1993, Gómez dio sus primeros pasos en la escuelita de fútbol del Club Albito, bajo la conducción de Mario Cáceres. A los 12 años fue descubierto por Tito Uluasis, quien trabajaba junto al hijo de César Luis Menotti, y de allí inició un camino ascendente en las inferiores de Quilmes.

Su talento, compromiso y humildad lo llevaron rápidamente a la élite del fútbol argentino. Defendió la camiseta de Racing Club de Avellaneda, donde fue parte del plantel campeón del Torneo de Primera División 2014. Luego pasó por San Martín de San Juan, y en Lanús alcanzó la consagración definitiva: fue campeón del Torneo de Primera División 2016, la Copa del Bicentenario y la Supercopa Argentina.

Orgullo bandeño y de Selección

Al igual que Artemio “Loco” Gramajo y René Houseman, José Luis Gómez forma parte del selecto grupo de futbolistas bandeños que vistieron la camiseta de la Selección Argentina. En su paso por la Albiceleste, compartió equipo con Lionel Messi, dejando grabado su nombre entre los grandes jugadores surgidos del corazón santiagueño.

Vuelta soñada y objetivo claro

El retorno de Gómez genera una enorme expectativa en el hincha centralista. Su experiencia, jerarquía y liderazgo serán claves para un equipo que sueña con lograr el ascenso al Torneo Federal A.