José Luis Gómez: “Central Argentino es mi casa, estoy feliz de estar aquí”

El flamante refuerzo del Albo expresó sus sensaciones en diálogo con Noticiero 7.

Hoy 21:54

Central Argentino sorprendió en el mercado de pases al anunciar la contratación de José Luis Gómez, experimentado lateral derecho con pasado en Lanús, Racing, San Martín de San Juan y la Selección Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El defensor bandeño regresa al club que lo vio dar sus primeros pasos, en la antesala del Torneo Regional Federal Amateur, y lo hace cargado de emoción y motivación.

En diálogo exclusivo con Noticiero 7, Gómez compartió sus sensaciones por este nuevo desafío: “Contento de estar aquí, por mi viejo y la familia, que es muy hincha de Central. Es como mi casa. Dejé muchas cosas en Buenos Aires pero vine con muchas expectativas de conseguir cosas importantes. Quiero cumplir el sueño de conseguir cosas con este club, que se lo merece”.

El exjugador de Lanús, donde fue campeón del Torneo de Primera División 2016, la Copa del Bicentenario y la Supercopa Argentina, reveló cómo se dio su llegada al club bandeño tras varios meses sin actividad profesional: “No se llegó a un acuerdo con San Martín de San Juan, estuve parado estos meses con la expectativa que algo iba a surgir. Uno tiene que estar preparado y mirar para adelante”.

Te recomendamos: Central Argentino presentó oficialmente a José Luis Gómez: “Un centralista de Selección”

El lateral también habló sobre su vínculo con el entrenador Pablo Ledesma, quien fue clave para concretar su incorporación: “Pablo me quería tener aquí porque falta poco para el inicio del torneo, lo conozco y seguramente tendremos una charla para saber lo que quiere. Se armó un lindo grupo para pelear cosas importantes”.

Con su experiencia, jerarquía y sentido de pertenencia, José Luis Gómez se perfila como una pieza fundamental para Central Argentino, que sueña con ser protagonista y pelear por el ascenso al Torneo Federal A.