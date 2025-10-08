Ingresar
Crítica de "Münter y el amor de Kandinsky"

Biopic, dirigido por Markus Rosenmüller con Vanessa Loibl, Vladimir Burlakov, que refleja la tenacidad de la pintora Gabriele Münter para seguir su vocación.

Hoy 07:21
Münter y el amor de Kandinsky

Por Juan Pando
Para Fotogramas

Hay personas que nacen fuera de su tiempo, y les toca luchar el doble para llevar adelante su modo de ver la vida. Tal fue el caso de la pintora alemana Gabriele Münter, una mujer en la que es posible que no se hubiera fijado el cine de no haber sido por los 14 años de romance que mantuvo, llenos de altibajos, con Kandinsky. La película refleja muy bien la voluntad de hierro del personaje, su tenacidad, optimismo e infatigable capacidad para seguir su vocación por encima del doble rechazo que sufre, por ser mujer empeñada en realizarse en la pintura, una actividad considerada exclusiva de los hombres en su tiempo, y de hacerlo con un estilo, el expresionismo, no bien comprendido en sus inicios, lo que provocó la censura y persecución de los nazis, por considerarlo un arte degenerado.

La dirección artística es impecable, el vestuario más que notable, rozando el exceso, y la música original de Martin Stock acompaña muy bien la época. Se echa en falta un poco de riesgo en una realización más bien lineal, cuyo mayor fuerte es la búsqueda de una estética pictórica.

Para amantes del arte, dramas románticos y mujeres pioneras.

TEMAS Cine y Artes Audiovisuales

