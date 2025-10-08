WhatsApp incorporó una nueva función para escanear y enviar documentos como PDF directamente desde la app

La nueva herramienta facilita el envío de documentos escaneados sin necesidad de aplicaciones externas, mejorando la experiencia de los usuarios de iOS y Android.
WhatsApp ha sumado una función clave para simplificar el proceso de escaneo y envío de documentos. Ahora, la aplicación permite escanear recibos, facturas, apuntes y otros documentos de manera rápida y enviarlos como archivos PDF directamente dentro de la misma conversación. Esta función, que ya está disponible en iOS y Android, promete hacer más eficiente una tarea que anteriormente resultaba incómoda y requería salir de la aplicación para usar otras herramientas.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La herramienta ya está activa tanto para usuarios de iOS como para los de Android, aunque la novedad se desplegó primero en la versión de Apple. Meta confirmó que el despliegue es gradual, por lo que podría demorar un poco más en llegar a algunas regiones.
Paso a paso: cómo escanear documentos en WhatsApp y enviarlos como PDF
El proceso para escanear y enviar documentos es sencillo, aunque la opción se encuentra algo oculta en la interfaz. A continuación, los pasos:
Si la nueva función no aparece en tu WhatsApp, se recomienda actualizar la aplicación desde la tienda oficial de aplicaciones (App Store o Google Play). En caso de que la opción siga sin aparecer, es importante tener la app actualizada y esperar a que la actualización llegue a tu región, ya que el despliegue es gradual.