WhatsApp incorporó una nueva función para escanear y enviar documentos como PDF directamente desde la app

La nueva herramienta facilita el envío de documentos escaneados sin necesidad de aplicaciones externas, mejorando la experiencia de los usuarios de iOS y Android.

Hoy 08:20

WhatsApp ha sumado una función clave para simplificar el proceso de escaneo y envío de documentos. Ahora, la aplicación permite escanear recibos, facturas, apuntes y otros documentos de manera rápida y enviarlos como archivos PDF directamente dentro de la misma conversación. Esta función, que ya está disponible en iOS y Android, promete hacer más eficiente una tarea que anteriormente resultaba incómoda y requería salir de la aplicación para usar otras herramientas.

La herramienta ya está activa tanto para usuarios de iOS como para los de Android, aunque la novedad se desplegó primero en la versión de Apple. Meta confirmó que el despliegue es gradual, por lo que podría demorar un poco más en llegar a algunas regiones.

Paso a paso: cómo escanear documentos en WhatsApp y enviarlos como PDF

El proceso para escanear y enviar documentos es sencillo, aunque la opción se encuentra algo oculta en la interfaz. A continuación, los pasos:

Abrir el chat al que se desea enviar el documento. Tocar el ícono de adjuntar archivos (el clásico clip). En el menú que se despliega, seleccionar la opción "Documento" para indicar que se enviará un archivo escrito. Elegir "Escanear documento" en el menú que aparece, al final de las opciones. La cámara se activará en modo escáner, y tendrás dos modos de captura: Automático : WhatsApp detecta y enmarca el documento con un recuadro verde. Si mantienes el teléfono quieto, la app tomará la foto automáticamente.

: WhatsApp detecta y enmarca el documento con un recuadro verde. Si mantienes el teléfono quieto, la app tomará la foto automáticamente. Manual: El usuario decide cuándo capturar la foto, ajustando el encuadre como lo considere necesario. En ambos casos, la app mostrará una vista previa del documento, y podrás ajustar los bordes para recortar la parte relevante. También puedes aplicar filtros para mejorar la visibilidad del texto y rotar la imagen si es necesario. Cuando la captura esté lista, confirma con el botón "OK". Antes de enviarlo, podrás agregar un comentario sobre el documento. Finalmente, confirma el envío, y el archivo será enviado como un PDF al destinatario.

Si la nueva función no aparece en tu WhatsApp, se recomienda actualizar la aplicación desde la tienda oficial de aplicaciones (App Store o Google Play). En caso de que la opción siga sin aparecer, es importante tener la app actualizada y esperar a que la actualización llegue a tu región, ya que el despliegue es gradual.