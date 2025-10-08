Un joven intentó robarle a una vendedora, pero terminó pidiéndole un insólito favor

Una joven compartió en TikTok la sorprendente experiencia que vivió cuando un hombre intentó robarle, pero cambió de actitud de manera inesperada.

Hoy 09:43

Una joven compartió en su cuenta de TikTok (@val_makeupp) una historia insólita que rápidamente se viralizó. Mientras trabajaba en un local en el barrio de Almagro, en la Ciudad de Buenos Aires, un joven entró y, en lugar de robarle como ella temía, terminó haciéndole una serie de pedidos sorprendentes.

La chica, al relatar el incidente, explicó que el hombre se acercó a ella mientras estaba sentada detrás del mostrador y comenzó a hablarle en voz baja. “Yo te vengo a robar”, fue lo que le dijo el joven, quien luego le reveló que lo estaba buscando la Policía y que estaba en libertad condicional. En ese momento, la vendedora, sorprendida y asustada, no sabía cómo reaccionar.

El hombre, para intimidarla aún más, le aseguró que tenía un arma y que la lastimaría si intentaba moverse. Sin embargo, cuando la chica le mostró que en la caja no había dinero, la situación dio un giro inesperado. El delincuente le pidió el celular de la joven, pero ella se negó, pidiéndole por favor que no se lo sacara.

Un giro inesperado ocurrió cuando el joven le aseguró que todo había sido una broma. Según él, no tenía la intención de robarle, solo la estaba “poniendo a prueba” en un posible asalto. Además, le confesó que él solía robar por la zona.

La situación se volvió aún más extraña cuando una señora entró al local sin darse cuenta de lo que sucedía. El supuesto ladrón le pidió a la vendedora que simulara ofrecerle una campera a la cliente, como si nada estuviera pasando. Pero el momento más raro llegó cuando el joven le pidió que le enviara un mensaje a su mamá.

“No, porque me lo vas a robar”, le contestó la chica, pero él insistió y le pidió que lo enviara ella misma. Al mostrar el mensaje, la chica compartió con sus seguidores que el joven le había pedido que avisara a su madre que llegaría dentro de media hora, a lo que la señora respondió de manera completamente inesperada: “Yo en mi casa no lo quiero más”.

Finalmente, el joven agradeció el favor, se llevó dos camperas del local y, antes de irse, le dijo a la vendedora que pasaría más tarde a darle el dinero. Por supuesto, eso nunca sucedió, pero lo más sorprendente fue que se despidió con un abrazo.

La joven compartió la historia en TikTok, donde rápidamente se viralizó y recibió más de 3 mil likes y una multitud de comentarios asombrados por el insólito giro que tomó el intento de robo.