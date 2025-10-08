Detuvieron a dos hombres y recuperaron una moto robada tras una serie de allanamientos

Los procedimientos en la ciudad Capital y La Banda fueron parte de una investigación por un hurto.

En un operativo conjunto realizado por la Departamental Zona Norte, efectivos policiales llevaron a cabo una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad Capital y La Banda. Los procedimientos fueron parte de una investigación por un hurto, que culminó con la detención de dos hombres y la recuperación de una motocicleta robada.

El primer allanamiento tuvo lugar en el barrio 8 de Abril, donde personal de la Departamental de Seguridad Ciudadana Nº 1 y de la Comisaría Comunitaria Nº 49 detuvo a un hombre de 36 años. En el lugar, se secuestró un automóvil Chevrolet, relacionado con el delito investigado.

Horas más tarde, en el barrio La Católica, un joven de 27 años fue detenido en otro procedimiento vinculado con el mismo hurto.

El operativo continuó en La Banda, donde se recuperó una motocicleta Honda Biz 105cc, que había sido sustraída. Además, se incautaron los teléfonos celulares de los detenidos, que serán analizados en el marco de la investigación.

Ambos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, mientras que el automóvil y la motocicleta quedaron a disposición de la Justicia.