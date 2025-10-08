En vivo: Diputados debate un extenso temario, con foco en los DNU y la expulsión de Espert

Uno de los puntos centrales es el tratamiento del proyecto de modificación de la ley 26.122, que establece el procedimiento y control de los DNU.

Este miércoles, la Cámara de Diputados lleva adelante una nueva sesión con un extenso temario que genera intensos debates. Entre los principales puntos de la agenda se encuentran la modificación de la ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la Ley de Presupuesto 2026 y la posible expulsión de José Luis Espert de la Cámara baja. Además, se tratan interpelaciones a funcionarios clave del Gobierno, como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Uno de los puntos centrales es el tratamiento del proyecto de modificación de la ley 26.122, que establece el procedimiento y control de los DNU. Esta propuesta busca reformar el actual esquema en el que el presidente tiene la potestad de dictar decretos bajo el argumento de urgencia, sin una supervisión legislativa efectiva. Si el proyecto avanza, los DNU tendrían una vigencia máxima de 90 días y perderían efecto si no son ratificados por ambas cámaras del Congreso. Este cambio limitaría la capacidad de un presidente para extender un DNU más allá de tres meses sin el respaldo del Congreso.

Para aprobar esta modificación, la oposición debe definir si impulsa a las comisiones responsables a debatir los proyectos pendientes. El proyecto, que ya tiene dictamen de comisión, necesita 129 votos afirmativos para convertirse en ley, ya que el Senado le otorgó media sanción.

Otro tema que ocupa la agenda es la designación del Defensor del Niño, la declaración de emergencia en Ciencia, y la Ley de Alzheimer, que también pueden recibir aprobación en el recinto. Además, se continúa con el tratamiento de la modificación del impuesto a los combustibles líquidos, que proviene de la media sanción del Senado.

En paralelo, se discute la expulsión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados, un tema que genera gran revuelo en el ámbito político. La medida está en pleno debate y la oposición se prepara para fijar su postura al respecto.

Por otro lado, se lleva a cabo la interpelación a Karina Milei y Mario Lugones, quienes deben dar explicaciones sobre las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Para que estas interpelaciones sean aprobadas, se requiere mayoría simple en la Cámara baja.

Este miércoles, los diputados están frente a una jornada clave, con temas que van desde los ajustes fiscales y la reforma de los DNU hasta cuestiones relacionadas con la transparencia en el Gobierno. Con un Congreso dividido, la sesión promete ser crucial en el panorama político de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en un contexto de creciente tensión política y económica en el país.