Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 OCT 2025 | 29º
X
Somos Deporte

Cavani dejaría afuera ante Barracas Central por una sobrecarga

El delantero uruguayo volvió a sufrir molestias físicas en el cierre del entrenamiento del martes y sería baja para el duelo del sábado por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Hoy 15:31

Edinson Cavani atraviesa otro momento complicado en Boca Juniors. Cuando todo indicaba que regresaría al equipo titular frente a Barracas Central, el delantero sufrió una sobrecarga muscular en la zona de la ingle, cercana a la distensión que había padecido semanas atrás. Por este motivo, su presencia en el encuentro del sábado es poco probable.

El cuerpo técnico, encabezado por Claudio Úbeda, había planificado su vuelta progresiva al ritmo competitivo. Tras haber integrado el banco en la goleada 5-0 sobre Newell’s, el uruguayo se entrenaba con normalidad y buscaba sumar minutos ante el Guapo. Sin embargo, la nueva molestia lo obligó a bajar las cargas en el cierre de la práctica y encendió nuevamente las alarmas en el cuerpo médico.

Úbeda explicó la situación tras el último partido: “Él vino teniendo una evolución lógica de su lesión. Fue aumentando la intensidad de trabajo, aunque no participó del fútbol formal. Por eso fue al banco, si era necesario podía entrar, pero preferimos cuidarlo”, señaló el DT.

A sus 38 años, Cavani acumula 21 partidos y 4 goles en lo que va del año, pero también 28 ausencias por lesiones desde su llegada al club. Mientras tanto, Milton Giménez y Miguel Merentiel seguirían como la dupla de ataque para el próximo compromiso.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Santiago del Estero, entre las provincias con mayor crecimiento económico del país
  2. 2. Despierta Santiago presentó las propuestas de cara a las generales de octubre
  3. 3. LdO: el Frente Patria Peronista renovó “su compromiso para un país federal”
  4. 4. Sabag Montiel fue condenado a 10 años y Uliarte a 8 por el intento de atentado contra Cristina Kirchner
  5. 5. El tiempo para este miércoles 8 de octubre en Santiago del Estero: soleado y con 30ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT