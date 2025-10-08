Hamas se mostró optimista en las negociaciones y presentó una lista de prisioneros para la liberación de rehenes

Las negociaciones se están llevando a cabo en Sharm el Sheik, una ciudad balnearia en la costa del Mar Rojo, a la que llegaron las delegaciones de ambas partes.

Hoy 15:41

En el tercer día de las negociaciones indirectas en Egipto para un cese al fuego en Gaza, el movimiento Hamas se declaró "optimista" sobre los avances en los diálogos. Taher al Nunu, uno de los dirigentes del grupo islamista palestino, informó que entregaron a Israel una lista de prisioneros que deberían ser liberados a cambio de los rehénes que siguen secuestrados en el enclave palestino. Las negociaciones se están llevando a cabo en Sharm el Sheik, una ciudad balnearia en la costa del Mar Rojo, a la que llegaron las delegaciones de ambas partes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La cifra de rehénes retenidos en Gaza varía, pero se cree que alrededor de 48 personas permanecen cautivas, aunque solo una veintena de ellas estarían con vida. Entre los secuestrados se encuentran los argentinos Eitan Horn y los hermanos David y Ariel Cunio, quienes aún esperan ser liberados. Además, el cuerpo de Lior Rudaeff sigue en Gaza, lo que agrava aún más la situación.

La optimismo de Hamas respecto a las negociaciones genera cierta esperanza de que se pueda avanzar hacia una solución pacífica, aunque las conversaciones siguen siendo complejas y difíciles. En tanto, Israel mantiene un monitoreo de la situación y ha expresado que prioriza la liberación de los rehenes, aunque no ha ofrecido detalles sobre los posibles términos de un acuerdo.

El conflicto en Gaza sigue siendo una de las crisis humanitarias más graves de la región, y la comunidad internacional sigue de cerca cada avance en las negociaciones, esperando un cese de hostilidades que permita la liberación de los cautivos y la reconstrucción de la región.