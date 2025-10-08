Santiago Caputo recibió en la Casa Rosada al estratega republicano Barry Bennett

El consultor presidencial conversó con el asesor del mandatario norteamericano sobre el temario que va a haber en el Salón Oval. También se habló de las elecciones y la situación política de la Argentina.

Cuando falta menos de una semana para la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Washington, el asesor presidencial, Santiago Caputo, volvió a recibir en la Casa Rosada a su par estadounidense, Barry Bennett, para acordar el temario que va a haber en el Salón Oval y debatir sobre la situación política en la Argentina.

El estratega del Partido Republicano arribó a la sede de Gobierno cerca de las 15:00 y se dirigió directamente a la oficina del consultor político libertario, que ya lo estaba esperando.

Al ingresar, y en una muestra más de buena sintonía entre las dos administraciones, el dirigente norteamericano aseguró que tiene “grandes expectativas sobre el futuro” de la gestión que está llevando adelante Milei.

“Se conversó sobre la visita que va a hacer el Presidente a la Casa Blanca el próximo 14 de octubre, pero también se compartieron miradas sobre el proceso electoral que se viene, cómo quedaría configurado el Congreso y esas cuestiones”, reveló a Infobae una fuente al tanto del encuentro.

Durante la charla, Caputo estuvo acompañado por dos de sus principales colaboradores, el también consultor Manuel Vidal, y Macarena Alifraco.

Por su parte, Bennett llegó junto con Soledad Cedro, una periodista argentina radicada desde hace varios años en Miami y que además es CEO en Argentina de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

De hecho, fue ella quien organizó la cumbre de derecha cuando se realizó en Buenos Aires en diciembre del 2024, mientras que Vidal fue parte de la comitiva libertaria que viajó en febrero último a Estados Unidos para asistir a la edición que se llevó adelante en Maryland.

Trump recibirá el próximo martes a Milei en la Casa Blanca para debatir personalmente algunos temas de la agenda bilateral y afianzar la sintonía ideológica y personal.

En el último tiempo, los dos líderes se vieron en la cumbre de la CPAC, en una gala en Mar -a- Lago y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde además tuvieron una conversación privada, pero faltaba la cita oficial en el Salón Oval.

“Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos. El Presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C.”, informó la Cancillería.

La reunión se dará, además, luego de que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, confirmara la intención de otorgarle una asistencia financiera a la Argentina que se haría a través de un swap de unos 20.000 millones de dólares y la compra de bonos durante octubre para estabilizar los mercados y bajar el riesgo país.

De todas maneras, los pormenores de la medida se están discutiendo debido a que existen algunos dilemas técnicos en su implementación y se espera que este sea uno de los asuntos que traten los presidentes el 14.

De hecho, el equipo económico argentino, encabezado por Luis “Toto” Caputo, se encuentra desde hace algunos días en Washington y planea quedarse en esa ciudad hasta la llegada de Milei.

Está previsto que el titular del Palacio de Hacienda se quede incluso más tiempo que el mandatario nacional, ya que después de la bilateral tiene pensado participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.